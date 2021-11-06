Лідер УПЛ 2021/22 проти одного з головних претендентів на бронзу. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартує о 17:00. Команди перед звітною дуеллю розділяли 10 очок. Полтавський клуб – зручний суперник для динамівців, які виграли 9 очних поєдинків поспіль. У рідних стінах кияни на внутрішній арені непереможні. В рамках Прем'єр-ліги лише Шахтар зумів відібрати в команди Луческу очки на НСК Олімпійський.

Таке Динамо подобається і викликає повагу, або Де шукати позитив у поразці від Барселони

Динамо: Бущан – Тимчик, Забарний, Кендзьора, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Рамірес

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Тамм – Пердута, Пуцлін, Якубу, Кане – Рангел, О. Тілль – Степанюк