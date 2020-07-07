Динамо – Ворскла: прогноз на фінал Кубка України 2020 – матч сезону для обох команд

Київ і Полтава розіграють престижний трофей, який гарантує виступи у груповому турнірі Ліги Європи 2020/21. Це Кубок України, фінал. Який прогноз на матч Динамо – Ворскла та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24"

Гру приймає Харків, стадіон ОСК Металіст. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартує о 21:30. Переможець забезпечить собі місце у груповому турнірі ЛЄ на наступний сезон, хоча кияни все ще сподіваються вигризти 2-й рядок за підсумками УПЛ і потрапити у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Це одна з останніх нагод врятувати кепський сезон для динамівців. Важка боротьба за срібло, яку наразі програють Десні за особистими зустрічами, мінус 20 від Шахтаря, ранній виліт з єврокубків – усе це можна хоч частково компенсувати лише перемогою.

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Однак у них гідний опонент. Ворскла під керівництвом екс-півзахисника Динамо і Вердера Юрія Максимова лише в компенсований час поступилась іменитому суперникові в чемпіонаті. Це була остання зустріч команд. Підопічні Олексія Михайличенка пройшли Шахтар, Олександрію і Минай на шляху до Харкова. Полтавський клуб вибив Колос, Десну і Маріуполь. Цікаво, що кияни двічі грали в овертаймі, а ворскляни здобули 2 мінімальні перемоги, після чого вибороли фінальну путівку через серію пенальті. Динамо може виграти свій 12-й Кубок, а для суперника це був би лише другий тріумф.

Динамо – Ворскла, Кубок України 2019/20 – прогноз букмекерів на фінал

Фахівці букмекерської контори William Hill бачать однозначного фаворита. Коефіцієнт на перемогу Динамо в основний час становить лише 1,28. Значно більше можна заробити на звитязі Ворскли. Кожна поставлена гривня помножиться на 9,5. Нічию букмекери оцінюють у 4,8. Найімовірнішим підсумковим рахунком британці бачать 2:0. Ставки на цей результат приймають з розрахунку на 6,5. Далі йдуть перемоги динамівців з мінімальним (1:0 оцінили у 8) і розгромним підсумком (8,5 на 3:0). Водночас фахівці чекають не більше 2-3 голів у цій грі.

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Київ виграв попередні 7 матчів проти Полтави. Остання поразка датована 2016 роком. Тоді команда Реброва поступилася підопічним Сачка (0:2). Це вже 4-й кубковий двобій команд. Раніше Динамо без проблем розібралося з Ворсклою у чвертьфіналі Кубка України 2002/03, а ось у Суперкубку 2009 року здолало опір лише в серії післяматчевих пенальті після нульової нічиєї. Цікаво, що полтавці не програли жодного разу після карантину: 5 нічиїх (з яких одна тріумфальна в кубковому півфіналі) та 1 виграш проти СК Дніпро-1. Динамо ж забукусувало останнім часом: після серії з 4-х перемог прийшли дві поразки і дуже непереконлива гра.