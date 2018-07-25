Динамо мінімально переграло Ворсклу

Динамо у першому турі УПЛ за порожніх трибун здобуло перемогу над Ворсклою, скориставшись помилкою голкіпера Богдана Шуста.

Матч між Динамо та Ворсклою проходив за складних умов. Мало того, що трибуни були порожніми через черговий бан, так і на поле лив шалений дощ. Відповідно до таких реалій пройшов і перший тайм – багато біганини, боротьби, фолів (2 жовтих картки за тайм – not bad), але мінімум моментів.

Ворсклу це влаштовувало – полтавці непогано перебудовувалися та бігали у контратаки, однак кияни просто шикарно їх пресингували. Зрештою, саме пресинг Динамо призвів до голу: на 33-й хвилині Шуст забарився з пасом, Артем Бєсєдін з легкістю його обікрав та пробив по воротах. Ардін Даллку намагався винести м'яч з лінії, однак лише доторкнувся до нього та оформив автогол. Ворскла могла відігратися на 43-й хвилині, однак прямий удар Кулача зі штрафного полетів точно в руки Денису Бойко.

Другий тайм вийшов ще більш нудним, ніж першим. До останніх 15 хвилин команди майже нічого не створили: єдиний удар у площину воріт до того часу зробив Кравченко з дальньої дистанції – по центру і в руки Бойко. Ворскла мала реальний шанс відігратися на 74-й хвилині, коли Мар'ян Мисик з меж штрафного потужно пробив у ближній кут – Бойко парирував! Кияни ж свій гольовий момент зуміли створити аж на 87-й хвилині, коли Вербіч розкрутив захисників у штрафному та вирізав на голову Шапаренку – Микола метрів з п'яти примудрився пробити вище воріт. На більше команд не вистачило – фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Динамо.

Таким чином, динамівці набрали перші 3 очки у чемпіонаті. Наразі вони перебувають на 6-й сходинці у турнірній таблиці, тоді як Ворскла з нулем у графі очок та голів опустилася на дев'яте місце. Утім це лише перший тур.

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Чемпіонат України 2018/2019, 1-й тур

Динамо – Ворскла – 1:0

Гол: Даллку, 33 (автогол)