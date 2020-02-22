Динамо – Ворскла: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 19-го туру УПЛ приймає Ворсклу. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

От ми і дочекалися повернення українського чемпіонату. Купа голів, ефектні фінти, запеклі протистояння, цікаві тренерські ходи і прекрасні рішення арбітрів – все це ви зможете побачити у паралельних матчах європейських ліг, а ми любимо УПЛ не за це. Ми любимо УПЛ за особливий шлях, рок-н-рол, фаталізм і скандальчики. Ну, і просто за те, що це український футбол. Всі ці пункти характерні і для поєдинку Динамо проти Ворскли.

Динамо – Ворскла: УАФ пояснила рішення щодо проведення матчу без глядачів, натякнувши на проблеми в київському клубі

Матч пройде без глядачів через знамените непорозуміння між захисниками плямистих сов і Тайсоном, але кияни скористалися пунктом у регламенті, який дозволяє привести на трибуни вихованців місцевих футбольних шкіл віком до 14 років у супроводі тренерів і певних функціонерів. УАФ погодилась, але попросила список тих, хто відвідає поєдинок, після чого Динамо викотило лист з претензіями – клубу не сподобалося, що федерація не дозволяє привести ще й дітей, батьків і вчителів зі звичайних шкіл. Чиновники відповіли, що задовільнили рівно те, що в них просили із самого початку. Словом, класична війна Динамо з УАФ продовжується. А гра, до речі, пройде на стадіоні ім. Лобановського.

З Ворсклою все простіше – активи президента клубу Костянтина Жеваго заарештовані, а сам він переховується за кордоном. Ніхто не знає, що буде в майбутньому, але провести збори та посилитися клуб зміг. Поки що і за це можна подякувати.

Збори Динамо

Кияни провели два дуже інтенсивних збори в Туреччини, зігравши аж 12 матчів. Суперники були далеко не найсильніші – Тобол, Борац Баня, БАТЕ, Стрьомсгодсет, Легія, Олімпія, Хайдук, Динамо Брест, тощо. В кожному зі зборів команда проводила по 6 матчів за 10 днів на фоні дуже високих навантажень, які стали основним лейт-мотивом тренувань Михайличенка.

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Найбільше виділялися Русин (4 голи), Буяльський (3 асисти), Дуелунд, Піваріч і Де Пена, в той час як Циганков знову пропустив значну частину збору через проблеми з м'язами. Зовсім не вразив Шапаренко, який не дуже вдало обирав зони, а Кадар взагалі був переведений у дубль. Також нічого цікавого не показав Соль.

Основний ухил Михайличенко зробив на прокачку фізики, однак в ігровому плані Динамо не продемонструвало чогось значущого. В діях киян все так же простежується незлагодженість роботи в центрі поля, вразливість під високим пресингом і деяка спонтанність в атакувальних діях. Все це вилилось у чотири голи від Тобола, нічию з БАТЕ і дуже слабкий матч проти Хайдука, в якому хорвати виглядали швидше й значно краще перепасовувались.

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Загалом, маємо типовий збір Динамо з типовими очікуваннями. Команда у весняній частині сезону буде тиснути на суперників фізичною готовністю та кадровим різноманіттям, але зустрічі проти серйозних суперників на кшталт Зорі, Десни чи Шахтаря все так же змушують дивитися у майбутнє з тривогою. Щоправда, кияни все одно вже програли золото, а програти ще й срібло буде аж занадто важко – навіть при всій симпатичності Зорі.

Збори Ворскли

Полтавці взагалі не знають, чи протягнуть до кінця сезону, але вирватись на збори команді Юрія Максимова вдалося. "Зелено-білі" провели всього сім матчів проти ноунеймів із Сербії, Польші, Узбекістану й навіть Косово – виграти вдалося лише раз, але й програла команда стільки ж. Інші матчі завершились внічию й продемонстрували шалені пролеми як у нападі, так і у захисті – за всі збори ворскляни забили сім голів, пропустивши аж дев'ять.

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З цікавих футболістів можна відзначити 23-річного Дмитра Щербака, який перейшов у клуб з Нижнього Новгорода й забив на зборах два голи. Загалом же, нічого нового Ворскла не продемонструвала. Поки що вона залишається одним з двох претендентів на виліт.

Кадрова ситуація

Трансферна кампанія киян не відзначалася яскравістю. Футболістів під основу не купували, хоча бельгієць Ібрагім Каргбо сподобався тренерському штабу першої команди – в будь-якому разі, в наступні півроку він не зможе виступати за киян. Натомість, Динамо здихалося цілого вагону непотрібних виконавців – клуб покинули Гармаш, Сідклей, Дерліс Гонсалес, Самбрано, Жерсон і Кравченко, а Кадара перевели в дубль.

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Проблемою перед матчем проти Ворскли залишається форма Віктора Циганкова, який пропустив другий збір і повернувся у загальну групу 10 днів тому. Також пошкодження отримував Шабанов, але він повернувся у загальну групу ще на початку лютого. Минулого тижня її доповнив і Бурда, однак Микита сам говорить, що йому для відновлення потрібен що хоча б місяць. В будь-якому випадку, матч проти Ворскли і сезон УПЛ загалом не є настільки важливими і складними для Динамо, щоб переживати через проблеми лідерів.

Щодо Ворскли, то тут не все так погано, як можна було б подумати. Полтавці придбали Кулача, Степанюка, Опанасенка та Щербака, а також хорватського хавбека Пуцліна. Із серйозних кадрових втрат можна відзначити тільки відхід Коломойця та Петровіча, які покинули команду разом із Саківим, Хебаєм, Очігавою і Мазуром. Варто також зазначити, що матч проти Динамо пропустять Луїзао та Скляр – у них дискваліфікація.

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Орієнтовні склади на матч Динамо – Ворскла

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Караваєв, Шапаренко, Буяльський, Вербіч – Русин

Ворскла: Різник – Опанасенко, Баєнко, Чеснаков, Пердута – Кравченко, Сапай – Ребенок, Габелок, Кулач – Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Здебільшого, робити прогноз на перший матч року непросто, адже товариські матчі на зборах проводять для відпрацювання ідей, схем, налагодження зв'язків, тощо. Відповідно, істинний стан команд в цей період зрозуміти важко, але не у випадку з матчем Динамо проти Ворскли. Тут вже дуже просто – кияни точно виграють цей поєдинок.

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Навіть попри всі проблеми на зборах, "біло-сині" провели більше ігор і дуже сильно попрацювали над фізикою, тож просто перебігати віце-чемпіонів не вдастья. 29 голів киян проти 7 забитих м'ячів Ворскли також багато про що говорять – як і негативна різниця голів у полтавців. Та і загалом команди просто неспівставні за потенціалом.

Будь-який результат, крім переконливої перемоги Динамо з різницею в два м'ячі, буде невдалим для підопічних Михайличенка, хоча розгрому, можливо, і не станеться – не ті кондиції.

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