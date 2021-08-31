Динамо внесло до заявки на УПЛ литовського легіонера
18:35 - Читать на русском
Наставник Динамо Мірча Луческу розраховує на юного півзахисника.
Київський клуб додав до своєї заявки на УПЛ 17-річного Тітаса Бузаса, повідомляє офіційний сайт турніру.
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Динамівці влітку підписали литовського півзахисника і очікувалось, що гравець виступатиме за команду U-19. На батьківщині Тітас виступав за клуб Дайнава, а також пробував свої сили за кордоном – у юнацькій команді португальського Белененсеша.
Нагадаємо, після 6-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар на три очки.
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