Київський клуб додав до своєї заявки на УПЛ 17-річного Тітаса Бузаса, повідомляє офіційний сайт турніру.

Динамо оголосило про трансфер Вітінью

Динамівці влітку підписали литовського півзахисника і очікувалось, що гравець виступатиме за команду U-19. На батьківщині Тітас виступав за клуб Дайнава, а також пробував свої сили за кордоном – у юнацькій команді португальського Белененсеша.

Нагадаємо, після 6-ти турів УПЛ Динамо лідирує у турнірній таблиці, випереджаючи Шахтар на три очки.

Трансферний дедлайн, літо-2021: Динамо підписало Вітінью, Харатін змінює клуб, МЮ завершив перехід Роналду – LIVE