За даними INSIDE UPL, 26-річний венесуельський нападник Ерік Рамірес не входить у плани тренерського штабу Олександра Шовковського. Тому влітку Динамо робитиме все, щоб позбутися прав на гравця.

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Зараз Рамірес грає в оренді за Тігре з Аргентини, який має опцію викупу контракту нападника. Чи скористається клуб нею, поки невідомо.

Динамо підписало Раміреса 2021 року. У київській команді він так і не заграв, а виступав в оренді за Спортінг Хіхон, Слован Братислава, Атлетіко Насіонал із Колумбії.

У нинішньому сезоні форвард провів за Тігре у всіх турнірах 7 матчів без результативних дій. Контракт Еріка Раміреса з Динамо розрахований до 30 червня 2026 року.

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