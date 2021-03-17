Як відомо, взимку Динамо намагалось підписати нападника. Одним з кандидатів був 25-річний форвард хорватської Горіци Крістіан Ловріч – Мірча Луческу особисто був зацікавлений у придбанні футболіста.

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Хорвати хотіли за свого футболіста 5 млн євро, однак український клуб добре торгувався. У підсумку боси Горіци були готові відпустити Ловріча за 2,8 мільйона євро, проте Динамо хотіло знизити суму трансферу до 2,5 мільйона. В результаті трансферне вікно закрилося і Ловріч залишився в Горіці.

За повідомлення видання Meta Ratings, румунський наставник "біло-синіх" і надалі хоче бачити Ловріча у своєму складі, тож Динамо влітку продовжить переговори з Горіцею, аби гравець у наступне міжсезоння все-таки перейшов до складу української команди.

До слова, у поточному сезоні Ловріч провів за свою команду 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5,5 млн євро. Контракт футболіста з хорватським клубом чинний до 31 травня 2023 року.

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