Як відомо, у неділю, 24 жовтня, у Києві на НСК Олімпійський відбудеться матч 12-го туру УПЛ між Динамо та СК Дніпро-1. Окрім самого поєдинку глядачі матимуть змогу побачитися з культовим форвардом киян Артемом Мілевський, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Нападник, який оголосив про завершення кар'єри, висловив бажання офіційно попрощатися з київськими вболівальниками. Артем пройде коло пошани по бігових доріжках і подякує фанатам за їхню підтримку протягом всієї його кар'єри. Також у перерві матчу Мілевський вручить приз переможцю конкурсу, який буде розіграний рандомно.

Нагадаємо, 36-річний футболіст виступав за Динамо з 2002 по 2013 рік. Останньою його командою став закарпатський Минай. 23 вересня цього року форвард вирішив остаточно повісити бутси на цвях.

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