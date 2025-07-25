Динамо на своєму офіційному сайті поділилось емоційною презентацією нової форми на сезон, героєм якої став 11-річний Назар Шульга – підопічний фонду "Діти Героїв" та відданий фанат "біло-синіх".

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У межах соціального проєкту "Здійсни мрію" хлопець вийшов на поле разом із зірками Динамо – Андрієм Ярмоленком, Миколою Шапаренком, Олександром Караваєвим, Крістіаном Біловаром, Віталієм Буяльським, Денисом Поповим та Валентином Моргуном.

Футбол став головним захопленням Назара після страшної втрати – загибелі тата. Іван Шульга був медійником і працював на телебаченні, але в перший день повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату після останнього ефіру. Він загинув 14 червня 2023 року під час артобстрілу на Донеччині.

"Назар почав грати годинами, влаштовувати турніри вдома, дивитися всі матчі та ролики, дізнаватися про всіх футболістів. Шкода, що цього не бачить мій чоловік, як син радіє, як втілюється його мрія. Але я щаслива за нього", – розповіла мама хлопця Анастасія.

"З перших секунд було видно, що він дуже позитивний та справжній вболівальник. Ця історія багато чого коштує, емоції найголовніші для дітей. Якщо ми маємо змогу їх дарувати — ми це робитимемо. Впевнений, що це йому запам’ятається на все життя. А для нас це — найменше, що ми можемо зробити. Ціль та мрія завжди мають бути й тоді ти знатимеш, до чого йти", – поділився враженнями від зустрічі з Назаром Олександр Караваєв.

На згадку про цю особливу зустріч Назар отримав іменну футболку від клубу й додав: "Сьогодні Андрій Ярмоленко навчив мене набивати м’яч, і мені дуже сподобалось грати з Динамо. У них завжди було багато перемог і я продовжу за них вболівати!"

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