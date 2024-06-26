Кияни ще з зими вели активні переговори з 23-річним футболістом. Себальйосу відразу сподобалася перспектива перебратися в Динамо, але через війну в Україні його довелося додатково переконувати.

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Приблизно тиждень тому всі питання вдалося закрити. Браян прилетів до України, де мав пройти медогляд. Вже наступного дня колумбієць хотів усе скасовувати – його нібито налякала нічна ракетна атака росіян. Також були розмови, що батько гравця захотів змінити умови.

Трансфер завис у повітрі, але переговори продовжилися. За інформацією Ігоря Бурбаса, вкотре вони завершилися успішно. "У Києві Себальйос поки в оренді на пів року. Цього часу достатньо обом сторонам, щоб придивитись одна до одної. Після цього, залежно від кількості зіграних матчів, у киян буде опція повноцінного викупу контракту захисника у Форталези", – написав блогер у своєму телеграм-каналі.

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