Динамо визначиться з кандидатурою нападника до середи, – ЗМІ

Селекційна служба "біло-синіх" повинна найближчим часом визначитись щодо кандидатури нового нападника для Динамо.

Селекціонери киян отримали завдання до середи визначитись з кандидатурою форварда для Динамо, повідомляє Sport Arena.

За інформацією джерела, у шорт-лист Динамо потрапило чотири футболісти.

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Двоє з них – Браян Мансілья з аргентинського Расінга та Мігель Борха, який відомий своїми виступами за збірну Колумбії. Імена інших двох поки не розголошують.

Чутки щодо можливого трансферу Мансільї в Динамо ходять давно і кияни навіть пропонували 4 млн доларів за футболіста, проте керівництво Расінга відмовило та заявило, що хоче отримати за форварда 8 млн.

Що стосується Борхи, то він встиг пограти за вісім клубів впродовж кар'єри. Найбільш іменитим клубом був італійський Ліворно. Його перехід з Атлетіко Насьйоналя в Палмейрас за майже 10 млн євро – один з найдорожчих переходів за всю історію бразильського футболу.

До слова, у Динамо після відходу Мбокані, Мораєса та Хльобаса залишилось лише два форварди – Назарій Русин та Артем Бєсєдін.

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