Динамо завершує підготовку до поновлення сезону – "біло-синім" належить провести заключні збори перед першим офіційним матчем у 2022 році.

Вже завтра кияни зіграють останній матч на других зимових зборах, після чого повернуться до Києва. Гравці отримають трьохденний відпочинок, після чого вирушать на треті збори до Туреччини, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Розкішний гол Кулача у відеоогляді матчу Динамо Київ – Динамо Тбілісі – 1:0

Там Динамо проведе п'ять спарингів, проте суперники ще невідомі. Збори ж триватимуть до 22 лютого, після чого кияни повернуться до України.

Додамо, що "біло-сині" офіційно повернуться в сезон 26 лютого – Динамо прийматиме вдома Інгулець. Початок зустрічі о 14:00.

Динамо мінімально здолало Динамо Тбілісі – Кулач приніс перемогу шедевром, Шкурін творив моменти, Ванат загубив шанс