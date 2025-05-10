Київський клуб вже готується до трансферного вікна і літнього міжсезоння.

Тренерський штаб Олександра Шовковського визначився з низкою гравців, які повернуться з оренди в Динамо, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

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Наразі точне розуміння є щодо трьох футболістів – шанс на тренувальних зборах отримають півзахисники Олександр Яцик (Зоря) і Антон Царенко (Лехія), а також захисник Навін Малиш (Ворскла). Можливо, у цю трійку впишеться ще один оборонець – Олександр Сирота (Маккабі), однак сам гравець має бажання залишитись в Ізраїлі.

Легіонерам на кшталт Джастіна Лонвейка, Самби Діалло, Еріка Раміреса, Жерсона Родрігеса, Георгія Цітаішвілі та Вітінью будуть шукати нових орендарів. Зазначається, що жоден з них не горить бажанням повертатись в Україну, що збігається (окрім бразильця) з думками тренерського штабу.

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