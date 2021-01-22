Як відомо, перший зимовий збір Динамо в ОАЕ, який розпочався 15-го січня, триватиме десять днів. Після нього кияни повернуться на кілька днів до Києва, а вже 29 січня вирушать до Анталії, де проведуть другу частину підготовки до сезону.

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Одним з суперників "біло-синіх" на турецькому зборі стане лідер чемпіонату Північної Македонії – Шкендія, повідомляє офіційний сайт команди. Поєдинок запланований на 7 лютого.

Цікаво, що Динамо стане не єдиним українським суперником Шкендії на зборі. 25 січня македонці зустрінуться з Зорею, а через п'ять днів протестують чернігівську Десну.

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