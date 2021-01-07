Динамо не шукатиме нову команду для хавбека Абдула Мохаммеда Кадірі, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Кадірі офіційно повертається в Динамо – російський клуб озвучив причину припинення співпраці

За інформацією джерела, 24-річний ганець має високі шанси вирушити на перший збір "біло-синіх". Нагадаємо, півзахисник нещодавно повернувся з російського Арсенала, де перебував на правах оренди.

Контракт Кадірі з Динамо чинний до літа 2023 року. У сезоні 2019/20 хавбек провів за киян 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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