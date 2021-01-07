Динамо визначилось щодо майбутнього Кадірі
16:44 - Читать на русском
Тренерський штаб киян розраховує на підсилення в опорну зону.
Динамо не шукатиме нову команду для хавбека Абдула Мохаммеда Кадірі, повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.
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За інформацією джерела, 24-річний ганець має високі шанси вирушити на перший збір "біло-синіх". Нагадаємо, півзахисник нещодавно повернувся з російського Арсенала, де перебував на правах оренди.
Контракт Кадірі з Динамо чинний до літа 2023 року. У сезоні 2019/20 хавбек провів за киян 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.
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