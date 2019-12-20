Динамо визначилось, коли прийме остаточне рішення щодо трансферу Сідклея

Захисник Динамо Сідклей очікує на рішення київського клубу щодо свого трансферу в Корінтіанс.

Динамо прийме рішення щодо переходу Сідклея в Корінтіанс після 1 січня, повідомляє Globo.

Корінтіанс хоче викупити Сідклея в Динамо

Зазначається, що бразильський клуб все ще пропонує орендувати 26-річного гравця на рік з невеликою компенсацією, Динамо вимагає більше.

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018 року з Атлетіко Паранаенсе. В сезоні 2019/20 бразилець не провів за першу команду жодного офіційного матчу, а його контракт чинний до літа 2023 року.

Скандальний фінал Бразілейрао: "динамівець" відправляє "дніпрянина" в пекло, знищений стадіон і чемпіонська провокація