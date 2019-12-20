Динамо визначилось, коли прийме остаточне рішення щодо трансферу Сідклея

Інтерв’ю — 14:00 6601
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"Коли Шева забив Філімонову, на мене замахнулися": він грав за Динамо, у Росії називали "хохлом", його син – талант ПСЖ
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Хацкевич після звільнення з Динамо очолив російський клубРосія — 11:25 7518
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Баварія не робила пропозиції Тете та визначилась з пріоритетним трансфером, – BildНімеччина — 10:07 1069
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Шахтар отримав неймовірну суму від УЄФА за сезон Ліги чемпіонів 2018/19, Динамо – майже у 9 разів меншеЛіга чемпіонів — 09:15 5595
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Андронов: Чому тренери Динамо залишали Жерсона Родрігеса у першій команді, якщо він приходив п'яним на тренування?Україна — 08:24 4291