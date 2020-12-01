Динамо визначилось із заходами перед матчем з Ювентусом
Київське Динамо озвучило графік перебування в Турині перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.
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О 19:30 команда проведе традиційне відкрите тренування, повідомляє офіційний сайт Динамо. Зазначається, що на передматчевій прес-конференції наставнику киян Мірчі Луческу складе компанію віце-капітан Динамо Віктор Циганков.
До слова, матч Ювентус – Динамо відбудеться вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00.
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