"Чи правда, що Аякс зацікавлений у Вівчаренку? Я знаю, що іспанці якісь цікавились, португальські клуби так само розглядали Вівчаренка. Про Аякс, чесно кажучи, не чув. Але я знаю, що він достатньо цікавий клубам. Чи готові вони заплатити суму, яка задовольнить Динамо – це питання. Але інтерес є.

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Скільки Динамо хоче за нього отримати? Тут важко сказати, яка сума задовольнить. Але я думаю, що десь починаючи від 10 млн з бонусами. От така сума задовольнить Динамо за Костянтина Вівчаренка. Це моя думка", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

Додамо, що Вівчаренко відіграв у 28 матчах минулого сезону в складі Динамо, записавши до свого активу гол та 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,8 млн євро.

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