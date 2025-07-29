Динамо визначилось із ціною на провідного гравця, якого пов'язують з інтересом у Європі – Циганик озвучив суму
Журналіст Ігор Циганик розповів про можливість продажу захисника Динамо Костянтина Вівчаренка, до якого проявляють інтерес у Європі.
"Чи правда, що Аякс зацікавлений у Вівчаренку? Я знаю, що іспанці якісь цікавились, португальські клуби так само розглядали Вівчаренка. Про Аякс, чесно кажучи, не чув. Але я знаю, що він достатньо цікавий клубам. Чи готові вони заплатити суму, яка задовольнить Динамо – це питання. Але інтерес є.
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Скільки Динамо хоче за нього отримати? Тут важко сказати, яка сума задовольнить. Але я думаю, що десь починаючи від 10 млн з бонусами. От така сума задовольнить Динамо за Костянтина Вівчаренка. Це моя думка", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.
Додамо, що Вівчаренко відіграв у 28 матчах минулого сезону в складі Динамо, записавши до свого активу гол та 2 асисти. Transfermarkt оцінює його у 1,8 млн євро.
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