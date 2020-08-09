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Динамо визначилось із третім суперником команди Луческу – відома дата спарингу

20:42 - Читать на русском
Динамо визначилось із третім суперником команди Луческу – відома дата спарингу
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо продовжує підготовку до нового сезону та вже обрало третього спаринг-партнера.

Динамо проведе контрольний матч з Поліссям 12 серпня, повідомляє офіційний сайт киян.

Динамо офіційно назвало суперника і дату другого спарингу команди Луческу

Точний час початку поєдинку невідома. Цікаво, що кияни проведуть спаринг проти Десни 11 серпня, а початок гри о 18:00.

Нагадаємо, що динамівці розпочали підготовку до сезону 2020/2021 30-го липня. Команда проводить збір на клубній базі в Кончі-Заспі. 7-го серпня підопічні Мірчі Луческу провели свій перший спаринг – проти рівненського Вереса, у якому здобули розгромну перемогу (3:0).

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