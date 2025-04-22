Динамо визначилось із країною, де гратиме матчі єврокубків у наступному сезоні – обиратимуть між двома містами
Президент Динамо Ігор Суркіс поділився інформацією щодо того, де кияни планують проводити матчі єврокубків сезону 2025/26.
"На 90% ми визначились із місцем проведення єврокубкових матчів у новому сезоні. Це – Польща. Швидше за все, Люблін. Там, де ми грали минулу кваліфікацію Ліги чемпіонів.
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Якщо це буде Ліга чемпіонів, чи будемо грати у Варшаві? Може й Варшава. Багато залежатиме від того, які польські команди потраплять до єврокубків. Тут дуже складне рішення. Але ми дуже стомилися від наших маршрутів. У мене є велика надія, що війна може закінчитися, і ми гратимемо вдома.
Чому Люблін – вдале логістичне рішення? Я не бачу іншого рішення. Там дуже гарний стадіон. Домовилися з президентом клубу, що ми вкладемо кошти в газон, щоб він був кращим. Єдине, що турбує, це якщо ми гратимемо у січні, то погодні умови там такі самі, як в Україні", – розповів Суркіс в інтерв'ю ТаТоТаке.
Нагадаємо, минулого сезону Динамо проводило матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів у польському Любліні, а от груповий етап Ліги Європи проводило на Фолькспаркштадіоні в німецькому Гамбургу.
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