Динамо не збирається безкоштовно втрачати двох гравців, які мають величезну роль в роздягальні та на футбольному полі.

Київський клуб готує нові контракти для Віталія Буяльського та Олександра Караваєва, стверджує інсайдер Ігор Бурбас.

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Капітан Динамо отримає пропозицію на 2-3 роки. Буяльський залишається головним плеймейкером киян – 6 голів та 8 асистів у 32 матчах нинішнього сезону. Караваєву поставлять на стіл коротшу угоду, всього на один сезон. 32-річний універсал останнім часом повернув собі місце в основі та має важливий голос в роздягальні.

До слова, нещодавно з'явилися чутки про бажання Шахтаря підхопити Караваєва після завершення сезону.

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