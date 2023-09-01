Керівництво Динамо вирішило, хто далі поведе команду у внутрішніх змаганнях сезону 2023/24.

"Луческу залишається в Динамо. За інформацією ТаТоТаке, керівництво "біло-синіх" не буде припиняти свою співпрацю з румунським фахівцем після вильоту з єврокубків. Перед Луческу та його штабом стоїть завдання – золоті медалі УПЛ.

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Прощання з Мірчею до закінчення його контракту (літо 2024 року) можливе лише у тому випадку, якщо під час чемпіонату стане зрозуміло, що виконати завдання неможливо", – повідомляє ТаТоТаке.

Нагадаємо, Динамо двічі поступилося Бешикташу у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій і вперше за 18 років залишилося без групового етапу єврокубка. У чемпіонаті кияни набрали 6 очок за 3 тури.

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