Гравці Динамо були поділені на 2 групи, які протягом двох днів мають пройти медогляд. Перша частина вже прибула до клініки, а наступна пройде обстеження завтра, 15 січня, повідомляє офіційний сайт киян.

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На плановому медобстеженні вже з'явились Андрієвський, Бойко, Моргун, Буяльський, Гармаш, Забарний, Караваєв, Лєднєв, Сирота, Сидорчук, Тимчик, Циганков, Шабанов, Шапаренко, Шепелєв. Також гравці здали тести на COVID-19 – усі результати негативні.

Сьогодні ввечері динамівці, які проходили медобстеження, проведуть тренування на базі в Кончі-Заспі. Інша ж група мала ще й ранкове заняття. Також дворазова робота запланована і на завтра.

Нагадаємо, 17 січня, команда вирушить на збір до Іспанії, де проведе перший етап підготовки до відновлення сезону. Там Динамо проведе 4 спаринги.

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