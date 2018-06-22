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Динамо вийшло з відпустки

19 червня 11:10 1441 Читать на русском
Динамо вийшло з відпустки
ФК Динамо / Фото з сайту клубу

Гравці київського Динамо повертаються з відпустки в розташування команди.

Футболісти столичного клубу пройшли медогляд перед початком підготовки до нового сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

Першими медичний центр відвідали молоді гравці Динамо: Євген Смирний, Назарій Русин, Богдан Ледньов, Володимир Маханьков, Ахмед Алібеков, Олександр Андрієвський (який повернувся з оренди в Зорі) і Богдан Михайличенко. Також відвідали лікарів Максим Коваль (оренда якого в Депортіво також підійшла до кінця), Артур Рудько, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Дмитро Хльобас.

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Легіонери, які представляють свої національні збірні на чемпіонаті світу-2018, а також капітан команди Сергій Сидорчук відвідають лікарів пізніше, перед вильотом на навчально-тренувальний збір до Австрії.

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