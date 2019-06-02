Динамо вийде з відпустки 24 червня – відомі плани киян щодо підготовки до сезону 2019/20

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УЄФА назвав символічну збірну сезону Ліги чемпіонів
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"Лунін повернеться після 1/8 ЧС-2019": Шевченко – про підготовку до Сербії і Люксембургу, фінал ЛЧ і кадрові питанняЗбірна України — 18:34 1005
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Тоттенхем – Ліверпуль: Мадрид прийняв фінал ЛЧ інакше, ніж Київ – як зірвати джек-пот життя і шокувати цінами на всеЛіга чемпіонів — 18:10 2641
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