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Динамо вийде з відпустки 24 червня – відомі плани киян щодо підготовки до сезону 2019/20

19:12 474 Читать на русском
Динамо вийде з відпустки 24 червня – відомі плани киян щодо підготовки до сезону 2019/20
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо розробило план підготовки до сезону 2019/20. Відомо, коли "біло-сині" вийдуть з відпустки.

Відпустка гравців та тренерського штабу Динамо триватиме до 24 червня, повідомляє dynamo.kiev.ua. Це стосується гравців, які не були викликані в свої збірні.

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Футболістам, які виступали за національні команди та збірну України U-20, треба прибути в розташування клубу 28 червня.

Спочатку гравці пройдуть медогляд, а потім кілька днів тренуватимуться у Конча-Заспі, а вже потім поїдуть на збір в Австрію.

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