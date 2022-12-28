Московське Динамо узгодило трансфер 25-річного колумбійця, стверджує журналіст Піпе Сьєра.

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Бока отримає за свою зірку 12-15 млн євро. Цікаво, що раніше Вілью сватали в Динамо, але київське. Втім, насправді гравець переїде в столицю Росії.

Вілья захищає кольори Бока Хуніорс з 2018-го. Він встиг зіграти за легендарний клуб 105 матчів, в яких відзначився 17 голами та 15 асистами.

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