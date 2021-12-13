Динамо під завісу першої половини сезону мало нові проблеми з інфікованими COVID-19.

Півзахисник киян Володимир Шепелєв пропустив поєдинок проти Зорі саме через цю хворобу, повідомив коментатор Роман Бебех.

Динамо – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ще раніше позитивний тест здав оборонець Томаш Кендзьора. Цікаво, що Шепелєв перехворів лише місяць тому, але коронавірус знову "наздогнав" 24-річного хавбека. У поточному сезоні він провів 13 матчів та відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, Динамо розписало нічию із Зорею та дозволило Шахтарю відірватися на 2 очки перед зимовою паузою.

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