На 18-річного сенегальця також полювали Лілль, Ренн, Страсбур та Андерлехт, стверджує Terrainafrik.

З Кулачем, Бурдою та Гармашем – Динамо подало заявку на сезон УПЛ 2021/22

Сьогодні з'явилася інформація, що Діалло підписав 3-річний контракт з Динамо, хоча офіційного підтвердження від клубу поки немає. Кияни ще восени брали на перегляд талановитого африканця, але тоді він не зміг переконати. Минуло кілька місяців, і чемпіони України вирішили не давати шансів конкурентам.

Додамо, що Діалло виховувався в академії Дакара, а також має досвід виступів за збірні Сенегалу U-17 та U-20. Основні позиції Самби – атакувальний півзахисник і вінгер.

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