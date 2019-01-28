Динамо висунуло свої вимоги Андерлехту – кияни не проти підписати Враньєша

Київське Динамо не проти підсилитися боснійським захисником Огнєном Враньєшом.

Динамо провело переговори з Андерлехтом щодо трансферу захисника Огньена Враньєша, повідомляє портал Het Nieuwsblad.

Динамо може придбати захисника Андерлехта Враньєша

Повідомляється, що кияни не проти підписати боснійця та озвучили свої умови потенційної угоди.

Бельгійський клуб хоче позбутися гравця і зараз контактує з іншими командами, які зацікавлені у послугах 29-річного захисника.

Наразі Враньєш переведений в дубль Андерлехта. В поточному сезоні він зіграв 10 матчів, результативними діями не відзначався.