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Динамо висунуло свої вимоги Андерлехту – кияни не проти підписати Враньєша

12:03 2245 Читать на русском
Динамо висунуло свої вимоги Андерлехту – кияни не проти підписати Враньєша
Огнєн Враньєш / Фото: соцмережі

Київське Динамо не проти підсилитися боснійським захисником Огнєном Враньєшом.

Динамо провело переговори з Андерлехтом щодо трансферу захисника Огньена Враньєша, повідомляє портал Het Nieuwsblad.

Динамо може придбати захисника Андерлехта Враньєша

Повідомляється, що кияни не проти підписати боснійця та озвучили свої умови потенційної угоди.

Бельгійський клуб хоче позбутися гравця і зараз контактує з іншими командами, які зацікавлені у послугах 29-річного захисника.

Наразі Враньєш переведений в дубль Андерлехта. В поточному сезоні він зіграв 10 матчів, результативними діями не відзначався.

Теги
Динамо Динамо Огнєн Враньєш Огнєн Враньєш Трансфери Динамо Київ Андерлехт Андерлехт
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