Динамо сподівається відпустити нападника Франа Соля на якомога вигідніших для себе умовах.

Трансфер форварда в Тенеріфе затримується через нові вимоги київського гранда, стверджує журналіст Radio Club Tenerife Маной Дасвані.

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Клуб Сегунди розраховував закрити угоду минулого тижня, однак виникли певні проблеми. Сьогодні (28 вересня) Тенеріфе підготує нову пропозицію щодо Соля в надії домовитися з Динамо. Раніше в пресі йшлося про оренду з правом викупу.

Додамо, що Соль у сезоні 2020/21 провів лише 86 хвилин за Динамо та відзначився одним голом – у матчі Суперкубка України проти Шахтаря (3:1). Контракт іспанця з "біло-синіми" розрахований до літа 2023-го, нинішня ціна за Transfermarkt складає 2 млн євро.

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