Під час літнього трансферного вікна французький Марсель серйозно розглядав підписання гравця Динамо, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

Чорноморець готується підписати легенду Динамо – він возз'єднається з Ракицьким

Зазначається, що "біло-блакитні" були готові виплатити за футболіста 15 мільйонів євро, однак кияни оцінили свого провідного центрбека у 25 млн, після чого французький клуб припинив перемовини.

До слова, у минулому сезоні Марсель під керівництвом Роберто Де Дзербі посів друге місце у французькій Лізі 1. У поточній кампанії Тарас Михавко зіграв 5 матчів за Динамо та забив 1 гол. Контракт 20-річного захисника з київським клубом розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює Михавка у 5 мільйонів євро.

Динамо розтрощило Рух перед виїздом у Лізі чемпіонів – кияни забили п'ять голів