Сьогодні вночі, 3-го вересня, Київське Динамо офіційно оголосило про підписання румунського форварда Владислава Бленуци з Універсітаті Крайови. 23-річний нападник поставив підпис під 5-річним контрактом. Нападник обійшовся Динамо у 2,5 мільйона євро.

Динамо офіційно підписало заміну Ванату

Особливу увагу привертає відступна сума в контракті Бленуци – 50 мільйонів євро, що робить її однією з найбільших в історії клубу, повідомляє prosport.ro.

Крім того, власник попереднього клубу форварда Адріан Мітітелу отримає 2,5 млн євро плюс 20% від майбутнього трансферу, а сам нападник зароблятиме 30 тис. євро на місяць у перший рік дії контракту. Румунський клуб також претендуватиме на 300 тисяч євро потенційних бонусів за успішні виступи гравця.

Аркадій Запорожану, посередник у трансфері, зізнався, що Динамо встигло оформити угоду о 23:59, за хвилину до дедлайну заявок на єврокубки від УЄФА: "Це ніби Влад забив переможний гол на 120-й додаткового часу".