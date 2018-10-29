Динамо висловило співчуття з приводу трагічної загибелі президента Лестера

Київське Динамо на офіційному сайті клубу висловило співчуття з приводу передчасної смерті власника англійського Лестера Вішая Шрівадданапрабха.

"Безкорисливе служіння Вішая Шрівадданапрабха футболу принесло видатні успіхи клубу й дозволило з небаченою досі силою продемонструвати – саме в нашій улюбленій Грі зникають усі кордони, саме в ній люди об'єднуються незалежно від громадянства, національності, віросповідання.

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Надзвичайно успішний бізнесмен із Таїланду Вішай за допомогою чудової команди Лестера в АПЛ довів, що в сучасному футболі гроші вирішують далеко не все. Він подарував футбольному світу надію.

У цю скорботну й важку хвилину ми поділяємо ваше величезне горе", – йдеться у повідомленні прес-служби Динамо.

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Нагадаємо, у суботу, 27 жовтня, ввечері після матчу проти Вест Хема розбився вертоліт президента Лестера. Трагедія сталась неподалік домашньої арени "лисиць".