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Динамо висловило співчуття з приводу трагічної загибелі президента Лестера

15:13 496 Читать на русском
Динамо висловило співчуття з приводу трагічної загибелі президента Лестера
Вішай Шрівадданапрабха / фото із соцмереж

Київське Динамо на офіційному сайті клубу висловило співчуття з приводу передчасної смерті власника англійського Лестера Вішая Шрівадданапрабха.

"Безкорисливе служіння Вішая Шрівадданапрабха футболу принесло видатні успіхи клубу й дозволило з небаченою досі силою продемонструвати – саме в нашій улюбленій Грі зникають усі кордони, саме в ній люди об'єднуються незалежно від громадянства, національності, віросповідання.

Вертоліт власника Лестера розбився біля домашнього стадіону клубу – всі деталі

Надзвичайно успішний бізнесмен із Таїланду Вішай за допомогою чудової команди Лестера в АПЛ довів, що в сучасному футболі гроші вирішують далеко не все. Він подарував футбольному світу надію.

У цю скорботну й важку хвилину ми поділяємо ваше величезне горе", – йдеться у повідомленні прес-служби Динамо.

Загибель власника Лестера: героїчний пілот, який загинув з коханою, "встиг врятувати сотні життів"

Нагадаємо, у суботу, 27 жовтня, ввечері після матчу проти Вест Хема розбився вертоліт президента Лестера. Трагедія сталась неподалік домашньої арени "лисиць".

Теги
Англія Динамо Динамо Лестер Сіті Лестер Сіті Вішай Шрівадданапрабха
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