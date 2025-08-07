Рух та Динамо зустрілись у рамках 2-го туру юнацького чемпіонату України. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Господарі вдало розпочали матч і відкрили рахунок вже на 16-й хвилині. У першому таймі команди більше не радували результативними моментами.

Пафос – Динамо: матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів розсудять арбітри з Італії

Після перерви ініціативу перехопили кияни, однак зламати захист львів’ян довго не вдавалося. Ключовий момент настав на 78-й хвилині – захисник Руха невдало зіграв у власному штрафному, збивши гравця Динамо після вкидання з ауту. Арбітр без вагань вказав на точку, а Осипенко впевнено реалізував пенальті.

Підбадьорені голом, "біло-сині" продовжили тиснути і вже за 5 хвилин провели ще одну результативну атаку, встановивши остаточний рахунок – 2:1.

Ця перемога дозволила команді з Києва очолити турнірну таблицю юнацького чемпіонату з 6 очками після двох турів.

"Клюнув на порожню консервну банку": Телесненко – про сором’язливість Динамо, чуйку Протасова і чому треба здолати Пафос