Динамо вирушить в гості до Руха, Шахтар зіграє з Карпатами – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 2-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 2-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 8-го по 11 серпня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.
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Динамо зіграє проти Руха у п'ятницю, 8 серпня. Ця дата обрана не випадково. УПЛ взяла до уваги те, що киянам 12 серпня грати на виїзді у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса. Гра "біло-синіх" з львів'янами розпочнеться о 18:00.
2 ТУР
8 серпня (п'ятниця)
Полтава – Верес – 15:30
Рух – Динамо – 18:00
9 серпня (субота)
Кривбас – Металіст 1925 – 13:00
ЛНЗ – Епіцентр – 15:30
10 серпня (неділя)
Оболонь – Олександрія – 13:00
Полісся – Колос – 15:30
Карпати – Шахтар – 18:00
11 серпня (понеділок)
Зоря – Кудрівка – 18:00
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