Матчі 2-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 8-го по 11 серпня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.

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Динамо зіграє проти Руха у п'ятницю, 8 серпня. Ця дата обрана не випадково. УПЛ взяла до уваги те, що киянам 12 серпня грати на виїзді у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Пафоса. Гра "біло-синіх" з львів'янами розпочнеться о 18:00.

2 ТУР

8 серпня (п'ятниця)

Полтава – Верес – 15:30

Рух – Динамо – 18:00

9 серпня (субота)

Кривбас – Металіст 1925 – 13:00

ЛНЗ – Епіцентр – 15:30

10 серпня (неділя)

Оболонь – Олександрія – 13:00

Полісся – Колос – 15:30

Карпати – Шахтар – 18:00

11 серпня (понеділок)

Зоря – Кудрівка – 18:00

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