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Динамо вирушило на перший тренувальний збір до Туреччини

15 січня 10:41 1685 Читать на русском
Динамо вирушило на перший тренувальний збір до Туреччини
Олексій Михайличенко та Рехо Чохонелідзе / ФК Динамо Київ

Підопічні Олексія Михайличенка вилетіли до Туреччини аби розпочати підготовку до сезону.

Сьогодні, 15 січня, Динамо розпочинає підготовку до весняної частини сезону – команда о 9:30 вилетіла до Антальї, звідки вирушить до Белека, де і буде базуватися найближчі два тижні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Цікаво, що кияни вперше за останні 16 років полетіли у Анталью замість традиційної іспанської Марбельї. До слова, у далекому 2003-му Динамо саме під керівництвом теперішнього наставника команди готувалось до сезону у Туреччині.

Тренерський штаб на перший навчально-тренувальний збір взяв з собою 29 гравців.

До слова, перед вильотом головний тренер Динамо Олексій Михайличенко та генеральний директор "біло-синіх" Резо Чохонолідзе вшанували пам'ять жертв авіакатастрофи МАУ.

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Теги
Динамо Динамо Головне Зимові збори Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Резо Чохонелідзе
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