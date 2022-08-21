Динамо сьогодні, 21 серпня, провело тренування в Лодзі, після чого вирушили до Лісабона, повідомляє офіційний сайт киян. Відзначимо повернення до складу Дениса Гармаша та Сергія Сидорчука, які пропустили минулу гру через дискваліфікацію.

Бенфіка – Динамо: матч-відповідь Ліги чемпіонів розсудить арбітр, який раніше фіксував поразку киян від "орлів"

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко.

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Боль.

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Циганков, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Антюх, Царенко, Яцик.

Форварди: Ванат, Бєсєдін.

Нагадаємо, матч-відповідь між Бенфікою і Динамо відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок завершився перемогою лісабонців з рахунком 2:0.

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол