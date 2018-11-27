Динамо вирушило на матч Ліги Європи проти Астани – 4 гравці поза списком

Наставник Динамо Олександр Хацкевич взяв 21 гравця на поєдинок 5 туру Ліги Європи проти Астани.

Делегація Динамо вирушила до Казахстану на матч 5 туру Ліги Європи проти Астани. У список потрапив і Микита Бурда, який нещодавно отримав пошкодження. Натомість з командою не полетіли Артем Бєсєдін, Йосіп Піваріч, Владислав Супряга та Віталій Буяльський, інформує Dynamo.kiev.ua.

Шевченко: Динамо буде непросто з Астаною, цей матч може визначити переможця групи

Повний список гравців виглядає так:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуелунд, Євген Смирний.

Нападники: Назарій Русин.

Орієнтовний час прильоту в Астану – 1:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом). Завтра Олександр Хацкевич проведе прес-конференцію, після чого відбудеться відкрите тренування.

Поєдинок Астана – Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада. Після 4 турів обидві команди набрали по 8 очок та очолюють групу K.