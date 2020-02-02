Динамо вирушило на другий зимовий тренувальний збір до Туреччини

Динамівці вирушають на другий збір до Туреччини / ФК Динамо

Футболісти київського Динамо знову приступають до важкої праці на другому зборі, щоби підійти до другої частини сезону в оптимальних кондиціях.

Київські динамівці після кількох днів відпочинку продовжують підготовку до другої частини сезону, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Михайличенко оцінив роботу молодих гравців Динамо на першому тренувальному зборі

Сьогодні, 2 лютого, перший склад Динамо разом з молодіжною командою вирушив до Туреччини аби розпочати другий тренувальний збір. Команда о 9:30 з аеропорту Бориспіль вирушила до Анталії. Нагадаємо, головний тренер команди Олексій Михайличенко напередодні оприлюднив список футболістів, які будуть тренуватися в Белеку – до переліку потрапило 24 футболісти.

До слова, другий збір у Туреччині триватиме до 16 лютого. На цей період у киян заплановано шість контрольних матчів.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020