"Біло-сині" розпочали другий етап підготовки до сезону 2021/22.

Після кількох вихідних київське Динамо знову вирушило до французької комуни Дівон-ле-Бен, де розпочне другий передсезонний тренувальний збір.

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Наставник киян взяв з собою 27 футболістів. Серед інших, впадає у вічі присутність у списку найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону Владислава Кулача і новачків Дениса Антюха та Іллі Шкуріна. Кулач, як і Андрій Коробенко, продовжує перебувати на перегляді.

Воротарі: Бойко, Нещерет, Моргун.

Захисники: Сідклей, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Попов, Тимчик, Бражко, Дубінчак, Вівчаренко.

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, Родрігес, Де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербіч, Антюх, Коробенко, Беніто.

Форварди: Супряга, Кулач, Шкурін, Ванат.

По ходу збору до партнерів по команді приєднаються гравці збірної України, які отримали додаткові дні відпочинку після участі в Євро-2020.

Нагадаємо, на другому зборі, який стартує сьогодні, 10 липня, кияни зіграють з Серветтом (10 липня), Сьйоном (14 липня), Ніццою (17 липня) та Атлетіком (20 липня).

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