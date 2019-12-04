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Динамо вирішило змінити місце проведення зимових зборів

20:51 637 Читать на русском
Динамо вирішило змінити місце проведення зимових зборів
Михайличенко ( в центрі) з помічниками / Фото ФК Динамо

Динамо вирішило внести певні корективи у свою підготовку під час зимової перерви.

Кияни проведуть збори не у звичній Іспанії, а в Туреччині, стверджує Команда№1.

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Гравці та тренерський штаб "біло-синіх" базуватимуться у місті Белек. Цікаво, що столичний гранд востаннє проводив зимову підготовку в Туреччині ще у 2003 році, і тоді команду очолював саме Олексій Михайличенко. Натомість традиційним місцем останніх сезонів була іспанська Марбелья, в якій кияни базувалися і минулої зими.

Нагадаємо, свій останній матч перед паузою Динамо зіграє 15 грудня – 18 тур УПЛ проти Десни.

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Теги
Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Зимові збори Динамо Динамо
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