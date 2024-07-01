Руслан Ротань продовжує вести нерівну боротьбу з клубами перед стартом ОІ-2024 у Франції.

Динамо відпустить на Олімпіаду у Париж лише двох гравців, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, клуб делегує в олімпійську збірну України Максима Брагару та Миколу Михайленка. Зазначається, що Ротань розуміє, що отримати Володимира Бражка та Владислава Ваната шансів майже нема (через ранню участь Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів).

Зважаючи на це, наставник "олімпійців" розраховував залучити хоча б ще двох підопічних Шовковського – воротаря Руслана Нещерета та вінгера Назара Волошина. Чи відпустить їх клуб – поки невідомо.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Бенфіка відмовилась відпускати на Олімпіаду Анатолія Трубіна.

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