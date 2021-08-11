Вінгер киян Жерсон Родрігес вийшов сухим із води після двох інцидентів, які трапились останнім часом.

Керівництво "біло-синіх" не планує штрафувати скандального 26-річного люксембуржця після двох витівок, повідомляє Meta-ratings.

Жерсон Родрігес лютував після заміни у матчі проти Зорі – відео емоцій легіонера Динамо

Спершу Жерсон не прибув на презентацію нової форми від New Balance, зірвавши зйомки, а в матчі проти Зорі (2:1) після заміни вибухнув емоціями, вдаривши ногою у воду, яка стояла поруч із лавкою запасних.

Нагадаємо, контракт нападника з Динамо розрахований до літа 2024 року. В цьогорічній кампанії Жерсон Родрігес провів два матчі, але без результативних дій.

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