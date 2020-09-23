Динамо випробувало газон стадіону Гента перед матчем кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо проводить останні години підготовки перед першим матчем проти Гента.
Напередодні поєдинку підопічні Мірчі Луческу випробували газон Геламко Арени, інформує офіційний сайт київського клубу.
Гент – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу
Динамо провело тренування відразу після традиційних заходів з пресою. У Бельгію полетіли 23 гравці "біло-синіх" – 20 польових та 3 голкіпери. Вже сьогодні (23 вересня) кияни спробують оформити комфортний результат на полі суперника.
Нагадаємо, на попередній стадії команда Луческу впоралася з АЗ – 2:0 в одноматчевому протистоянні, яке приймав Київ.
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