Динамо проводить останні години підготовки перед першим матчем проти Гента.

Напередодні поєдинку підопічні Мірчі Луческу випробували газон Геламко Арени, інформує офіційний сайт київського клубу.

Гент – Динамо: передматчева прес-конференція Мірчі Луческу

Динамо провело тренування відразу після традиційних заходів з пресою. У Бельгію полетіли 23 гравці "біло-синіх" – 20 польових та 3 голкіпери. Вже сьогодні (23 вересня) кияни спробують оформити комфортний результат на полі суперника.

Нагадаємо, на попередній стадії команда Луческу впоралася з АЗ – 2:0 в одноматчевому протистоянні, яке приймав Київ.

Гент проти Динамо: від колиски футболу Бельгії і перемоги над Пеле до ганьби з Реалом та міцних зв'язків з Україною