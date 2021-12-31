"Біло-сині" перебувають на фінальній стадії підписання 19-річного хавбека Маккабі Петах-Тіква. Попередньо гравець має прибути у Київ вже наступного тижня задля завершення трансферу.

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Але, як зазначає Sport1 Maariv, у гравця були ще, як мінімум, два варіанти для переходу. Видання зазначає, що у послугах Ліеля Абади були зацікавлені данський Копенгаген та шотландський Селтік. Але кияни випередили ці клуби – напередодні батько півзахисника підтвердив узгодження контракту з Динамо.

До слова, Ліель у 13 матчах поточного чемпіонату Ізраїлю забив 4 голи та віддав 3 асисти. Абада також грає за молодіжну збірну своєї країни. Зауважимо, що атакувальний хавбек вважається одним із найбільших талантів Маккабі Петах-Тіква.

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