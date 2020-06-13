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Динамо винне Зорі гроші за Караваєва

13:36 474 Читать на русском
Динамо винне Зорі гроші за Караваєва
Олександр Караваєв та Олексій Михайличенко / ФК Динамо

Колишній гендиректор Зорі Сергій Рафаїлов заявив, що клуб очікує грошей від Динамо за трансфер Олександра Караваєва, який перебрався до Києва минулого літа.

Нагадаємо, нещодавно Зоря отримала гроші від бразильського Крузейро за трансфер Вілліана Гомеса. Це дозволило клубу частково погасити заборгованість по зарплаті. Подейкують, що Зоря взагалі може припинити існування у випадку невиходу в груповий етап єврокубків у наступному сезоні.

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Як з'ясувалося, луганці ще очікують надходження коштів від Динамо за трансфер Олександра Караваєва, який підписав контракт з киянами влітку 2019-го. Про це розповів колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Читав, що Зорі надійшли гроші від Крузейро. Це ж не вся сума, бразильці повинні ще заплатити. Ще й Динамо має гроші за Караваєва дати. Тому в Зорі начебто все не так страшно. Хоча, у нас були випадки, що зникали і фіналісти Ліги Європи", – розповів Рафаїлов в ефірі програми Yellow на телеканалі "Футбол 1".

За неофіційною інформацією, трансфер Караваєва обійшовся Динамо у 1,5 млн доларів. Також частиною угоди став Богдан Михайліченко, права на якого передали Зорі.

До слова, саме сьогодні Зоря та Динамо проведуть матч 26-го туру УПЛ. Гра пройде у Запоріжжі та розпочнеться о 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Олександр Караваєв Олександр Караваєв Зоря Зоря Сергій Рафаїлов
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