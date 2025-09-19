– Судячи з твого посту, виходить, що тебе змушують повернути кошти, які були витрачені на купівлю Себальйоса?

– Була така фраза, яка мене остаточно добила і прибила. Цю фразу почули я та Женя Хачеріді: "А коли ви повернете гроші за Себальйоса?". У мене тоді були такі очі...

Виходить, що це моя провина і Жені, що він не заграв у Динамо. Ну ок, – підсумував Кравець у інтервʼю журналісту Ігорю Бурбасу.

Нагадаємо, що у 2023 році Кравець був призначений радником президента Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Нещодавно він був звільнений із Динамо. Як гравець "Біло-синіх" Артем провів за команду 144 матчі та забив 43 голи.

