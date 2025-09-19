Динамо вимагає компенсацію від Кравця та Хачеріді за Себальйоса: "Ця фраза мене остаточно добила"
Артем Кравець, колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса з розвитку дитячо-юнацького футболу, висловив свою думку щодо ситуації з підписанням захисника Браяна Себальйоса.
– Судячи з твого посту, виходить, що тебе змушують повернути кошти, які були витрачені на купівлю Себальйоса?
– Була така фраза, яка мене остаточно добила і прибила. Цю фразу почули я та Женя Хачеріді: "А коли ви повернете гроші за Себальйоса?". У мене тоді були такі очі...
Виходить, що це моя провина і Жені, що він не заграв у Динамо. Ну ок, – підсумував Кравець у інтервʼю журналісту Ігорю Бурбасу.
Нагадаємо, що у 2023 році Кравець був призначений радником президента Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. Нещодавно він був звільнений із Динамо. Як гравець "Біло-синіх" Артем провів за команду 144 матчі та забив 43 голи.
