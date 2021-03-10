Триразові півфіналісти турніру проти лідера чемпіонату України, який опинявся за крок до фіналу ЛЄ одного разу. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Вільяреал на "Футбол 24", стартує о 19:55. Зустріч старих знайомих. Уперше кияни зіграли з "Жовтою субмариною" ще в Кубку УЄФА. Тоді, в далекому 2005 році динамівці спочатку розійшлися миром 0:0, а в гостях поступилися 0:2, тож не змогли пробитися до 1/8 фіналу. Ті поєдинки має добре пам'ятати нинішній помічник Луческу Олег Гусєв, який провів на полі усі 180 хвилин.

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Не менш цікаві спогади має Унаї Емері. Тренер-рекордсмен Ліги Європи за кількістю зіграних матчів і виграних трофеїв поступився Динамо Юрія Сьоміна у 2009 році. Екс-наставник Севільї, ПСЖ та Арсенала тоді тренував Валенсію, а кияни пройшли далі після двох нічиїх завдяки правилу виїзного гола, після чого дісталися 1/2. Згодом Емері взяв свого роду подвійний реванш. Спочатку здолав Дніпро Маркевича у вирішальній битві ЛЄ-2015, а через рік не пустив Шахтар Луческу до фіналу Ліги Європи 2016.

Динамо – Вільяреал: де дивитись матч ЛЄ

Зустріч у прямому ефірі на території України покажуть кілька трансляторів. Дивитись матч Динамо – Вільяреал онлайн можна на MEGOGO (Volia Football HD 1), а також oll.tv. Пряма трансляція також відбудеться на телеканалі "Футбол 1", де о 19:00 стартує передматчева студія "Шлях до Гданська".

Київський клуб не може похвалитися успішними виступами проти представників іспанської Прімери. За 29 матчів лише 5 перемог та відразу 14 поразок. Актуальна безвиграшна серія Динамо проти піренейців дійшла до 16 ігор, з яких 9 програні. Те саме стосується і домашніх матчів, де не вдавалося бити іспанські команди ось уже 8 разів поспіль. Остання перемога трапилася ще в минулому столітті зусиллями Шевченка і компанії у чвертьфіналі ЛЧ проти Реала. З іншого боку історія показує, що перемагати іспанців не обов'язково. Емері, як ніхто інший, знає про це.