Динамо вилетіло на матч проти Копенгагена – травмований Бойко вирушив з командою

Делегація Динамо вилетіла до Копенгагена на матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти однойменного клубу.

Київське Динамо вирушило до Данії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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До Копенгагена кияни вилетіли з 21 гравцем у складі. До них приєднався і травмований Денис Бойко, який продовжує відновлюватись після пошкодження. Зазначається, що команда проведе передматчеве тренування, а о 19:30 розпочнеться передматчева прес-конференція.

Нагадаємо, матч Копенгаген – Динамо відбудеться 7 листопада, початок гри о 20:00.

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