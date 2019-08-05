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Динамо вилетіло до Бельгії на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге

16:11 271 Читать на русском
Динамо вилетіло до Бельгії на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге
Гравці Динамо в аеропорту / Офіційний сайт клубу

Віце-чемпіони України відправилися на свій перший матч цьогорічної Ліги чемпіонів.

 

Сьогодні, 5 серпня, Динамо вилетіло у Бельгію, де проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду ЛЧ проти Брюгге, інформує офіційний сайт киян.

Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві

Чартерний літак із динамівською делегацією взяв курс на Остенде, звідки автобусом команда дістанеться до Брюгге. Сьогодні ввечері на стадіоні Ян Брейдель відбудуться традиційні передматчеві заходи. О 19:30 запланована прес-конференція Олесандра Хацкевича та одного з гравців, а о 20:00 динамівці випробують газон арени, на якій завтра відбудеться гра. Перші 15 хвилин тренування традиційно будуть відкритими для представників ЗМІ.

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Нагадаємо, матч Брюгге – Динамо розпочнеться завтра о 21:30 за київським часом.

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Заявка Динамо на матч Ліги чемпіонів проти Брюгге – Родрігес у складі, зіркова молодь залишається в Києві
10:08
20185
Теги
Динамо Динамо Брюгге - Динамо Ліга чемпіонів
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